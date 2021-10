Morte sul set, Baldwin: "Tragedia orribile, basta armi vere sul set"

Alec Baldwin rompe il silenzio per la prima volta dopo l'incidente mortale sul set di "Rust", nel quale la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata uccisa da una pistola di scena. "Non sono autorizzato a fare alcun commento, perché c'è un'indagine in corso", ha detto l'attore ricordando la morte di quella che ha definito "un'amica". Baldwin ha auspicato nuove misure sul set, con armi e e proiettili di plastica.

"Halyna era mia amica, quando sono arrivato in città per la prima volta l'ho portata a cena", ha ricordato visibilmente scosso, ricordando come, insieme al regista Joel Souza rimasto ferito nell'incidente, erano una "squadra ben affiatata".

"Quanti incidenti con le armi ci sono? Questi sono gli Stati Uniti. Servirebbe una nuova legge per le armi sul set, magari di plastica, non saprei: io non sono un esperto ma è urgente proteggere le persone sul set" e "collaborerei in ogni modo a questo", ha ripetuto.