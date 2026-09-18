© Instagram @milliebobbybrown
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Millie Bobby Brown, 22 anni, e Jake Bongiovi, 24, figlio del rocker Jon Bon Jovi, hanno annunciato sui social l'arrivo del loro secondo figlio. Su Instagram, l'attrice ha pubblicato uno scatto in cui si vede una piccola manina stretta tra quelle dei genitori, accompagnato da un tenero "Hi little guy". A poco più di un anno dall'adozione della loro prima bambina, la coppia ha così allargato ancora la famiglia con l'arrivo di un maschietto. La notizia era stata anticipata poche ore prima da People: secondo una fonte citata in esclusiva dal magazine americano, anche il secondogenito sarebbe arrivato attraverso l'adozione.
A ben guardare, però, il piccolo aveva già fatto una sorta di apparizione. Il 7 settembre, durante una vacanza sulle Dolomiti, Millie aveva pubblicato un video in cui camminava accanto ad alcuni alpaca tenendo in braccio la figlia. Al suo fianco Jake indossava invece una fascia porta-bebè, dalla quale sembrava spuntare un secondo bambino.
Il dettaglio non era sfuggito ai fan, che avevano subito iniziato a chiedersi se la famiglia si fosse già allargata. Nessuno dei due aveva risposto alle indiscrezioni. Solo dieci giorni dopo è arrivata prima l'esclusiva di People e poi il post della coppia, che ha trasformato quello che sembrava un semplice particolare di una vacanza italiana in un piccolo spoiler involontario.
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi erano diventati genitori per la prima volta nell'agosto 2025, quando avevano annunciato di aver adottato una bambina. Anche allora avevano affidato la notizia a poche righe sui social, spiegando di voler vivere il nuovo capitolo della loro vita "in pace e privacy". Da allora della bambina si è visto pochissimo. Nessun primo piano, nessun nome diffuso pubblicamente e solo qualche apparizione di spalle o tra le braccia dei genitori. Un approccio che sembra destinato a essere mantenuto anche con il fratellino.
Per l'attrice, l'adozione non è stata una scelta maturata soltanto da adulta. In un'intervista al podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, Brown aveva raccontato che faceva parte dei suoi desideri già da bambina: persino quando giocava con le bambole immaginava di averle adottate. La star di Stranger Things aveva anche chiarito di non escludere, in futuro, una gravidanza. Per lei le due possibilità non sono mai state in contrapposizione. "Adoption is love, adoption is forever", aveva sintetizzato parlando della sua idea di famiglia.