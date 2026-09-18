Il dettaglio non era sfuggito ai fan, che avevano subito iniziato a chiedersi se la famiglia si fosse già allargata. Nessuno dei due aveva risposto alle indiscrezioni. Solo dieci giorni dopo è arrivata prima l'esclusiva di People e poi il post della coppia, che ha trasformato quello che sembrava un semplice particolare di una vacanza italiana in un piccolo spoiler involontario.