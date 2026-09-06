Sabato 5 settembre migliaia di fan dei Me Contro Te hanno raggiunto l’Unipol Dome di Milano per assistere al matrimonio/show dei loro beniamini. Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti da milioni di persone come Luì e Sofì, hanno portato sul palco una celebrazione nuziale, tra abiti da sposa, fedi, promesse, musica, ballerini e fuochi d'artificio. Circa 6.000 spettatori paganti hanno assistito all'evento, mentre più di centomila persone hanno seguito gratuitamente la diretta streaming. Non sono però mancate le discussioni, soprattutto per il costo dei biglietti e del merchandising e per la natura simbolica della cerimonia.