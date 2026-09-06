© Instagram | Il matrimonio dei Me Contro Te
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Sabato 5 settembre migliaia di fan dei Me Contro Te hanno raggiunto l’Unipol Dome di Milano per assistere al matrimonio/show dei loro beniamini. Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti da milioni di persone come Luì e Sofì, hanno portato sul palco una celebrazione nuziale, tra abiti da sposa, fedi, promesse, musica, ballerini e fuochi d'artificio. Circa 6.000 spettatori paganti hanno assistito all'evento, mentre più di centomila persone hanno seguito gratuitamente la diretta streaming. Non sono però mancate le discussioni, soprattutto per il costo dei biglietti e del merchandising e per la natura simbolica della cerimonia.
Già dal pomeriggio l'area intorno all'arena milanese si è riempita di giovanissimi fan accompagnati da genitori e nonni. Molti si sono presentati vestiti come se dovessero davvero partecipare a un matrimonio, con abiti eleganti, bouquet, fiocchi e veli preparati per l'occasione. Per alcuni bambini, dunque, la differenza tra una normale partecipazione a uno show e un vero invito alle nozze era tutt'altro che evidente.
All'interno del Dome, il palco è stato trasformato per l'occasione con fiori, un altare e un'imponente scenografia nuziale. Luì ha fatto il suo ingresso insieme a ballerini e musicisti dal vivo, indossando un completo bianco con grandi revers neri e papillon. Poco dopo è arrivata Sofì, con un abito bianco in pizzo, bouquet e un lungo strascico sostenuto da quattro damigelle vestite di fucsia. La scenografia è stata completata da giochi di luce ed effetti pirotecnici.
L'aspetto economico è stato uno degli elementi che hanno alimentato le discussioni intorno all'evento. I biglietti partivano da 48 euro e arrivavano a 110 euro, mentre era previsto un ulteriore esborso di 250 euro per i pacchetti che permettevano di incontrare gli sposi prima dello spettacolo.
Anche il merchandising aveva prezzi tutt'altro che simbolici. All'interno dell'arena erano disponibili, tra gli altri prodotti, magliette commemorative a 35 euro, veli a 20 euro, oltre a coroncine, cappelli, bacchette luminose e fasce rosa e azzurre con la scritta "The Wedding". Per le famiglie che hanno affrontato anche viaggio e trasferta, il costo complessivo della giornata poteva quindi diventare significativo.
Le presenze sono state circa seimila, a fronte di una capienza potenziale di 16.000 posti. L'arena è rimasta dunque occupata per poco più di un terzo. Per permettere comunque ai fan impossibilitati a raggiungere Milano di assistere all'appuntamento, l'organizzazione ha trasmesso l'intero evento gratuitamente in streaming: le persone collegate sono state oltre 100.000.
La serata ha unito diversi elementi, dalla cerimonia al concerto, passando per l'orchestra, i balletti e i fuochi d'artificio. Per una parte del pubblico, però, il momento centrale è rimasto proprio quello del matrimonio, vissuto dai più piccoli come un appuntamento reale. E anche se quanto mostrato sul palco è stato perlopiù simbolico, pare che le nozze ufficiali della coppia siano previste davvero (secondo altre voci di corridoio la cerimonia vera ci sarebbe già stata, ovviamente in gran segreto).
A celebrare la cerimonia è stato un funzionario del Comune di Milano, mentre i familiari della coppia sedevano nelle prime file. Sul palco erano presenti anche i testimoni e i personaggi che fanno parte dell'universo narrativo dei Me Contro Te, tra cui Pongo, Perfidia e il Signor S.
Luigi e Sofia hanno pronunciato i rispettivi giuramenti lasciandosi andare anche alla commozione. "Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili", ha detto Luì, aggiungendo di non voler cambiare nulla del percorso compiuto insieme e definendo Sofia "il regalo più bello".
Sofì ha invece ricordato gli inizi della loro storia, quando aveva appena 15 anni: "Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto". La youtuber ha parlato della crescita vissuta fianco a fianco e della capacità del compagno di prendersi cura di lei senza clamore, prima del momento dello scambio delle fedi e del tanto atteso "sì".
Quello portato sul palco non è soltanto un elemento dello spettacolo, ma riprende una relazione iniziata molti anni fa. Luigi Calagna ha oggi 33 anni, mentre Sofia Scalia ne ha 29. La proposta di matrimonio vera e propria risale all'ottobre 2021 e le nozze erano state inizialmente annunciate per il 2025. La coppia aveva spiegato di aver deciso di rinviare l'appuntamento anche per permettere ai propri sostenitori di partecipare.
La loro popolarità è legata a un universo costruito nel corso degli anni. Il canale YouTube dei Me Contro Te è nato nel 2014 e oggi conta oltre 7,3 milioni di iscritti, mentre i follower sono circa 1,6 milioni su Instagram e 3,6 milioni su TikTok. La community viene chiamata "Team Trote", nome ricavato dalle ultime cinque lettere di "Me contro Te".
Il successo della coppia si è progressivamente esteso oltre YouTube. Il primo film dei Me Contro Te, uscito nel 2020, ha incassato 5,5 milioni di euro nel solo weekend d'esordio, superando al botteghino Tolo Tolo di Checco Zalone. Negli anni successivi sono arrivati altri film, oltre a dischi, libri, spettacoli e giocattoli.
Si è così sviluppato un vero universo narrativo, con personaggi, antagonisti e una terminologia riconoscibile dal pubblico. È anche per questo che durante il matrimonio scenico gli spettatori non hanno assistito soltanto alla celebrazione di due persone, ma a un evento costruito intorno all'intero mondo dei Me Contro Te.
Dopo le promesse e lo scambio delle fedi, il registro della serata è cambiato nuovamente. Sono arrivati balletti, cambi d'abito e le canzoni legate alla storia artistica della coppia, tra cui Princesa, Insieme e La vita è un circo. A chiudere idealmente la serata è stata una frase pronunciata da Luì poco prima, durante la serenata dedicata a Sofia: "Non ci frega niente della gente, noi sappiamo che sarà per sempre".
© Tgcom24
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