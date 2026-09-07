Mara Sattei si è sposata in gran segreto con Alessandro Donadei

Alessandro Donadei (in arte Dona) è un musicista e produttore discografico italiano. Nato a Bari nel 1990, ha studiato chitarra fin da bambino per poi laurearsi in chitarra jazz al Saint Louis College of Music di Roma. Nel corso della sua carriera ha lavorato principalmente dietro le quinte del panorama musicale italiano, collaborando come producer, turnista o fonico con vari artisti tra cui Ditonellapiaga, Gio Sada, Davide Shorty e Ainè. Ha inoltre dato vita al progetto di musica elettronica "Concerto" (insieme a Whitemary) e al progetto solista Oh!Miguel. L'amore con Mara Sattei è nato sul lavoro: lui l'accompagnava come chitarrista durante un tour. A farsi avanti è stata lei: da lì in poi sono diventati inseparabili. Proprio a lui e alla loro storia d'amore la cantante ha dedicato il brano "Le cose che non sai di me", presentato al Festival di Sanremo 2026.