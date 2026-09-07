Mara Sattei si è sposata in gran segreto con Alessandro Donadei

Mara Sattei si è sposata: la cantante romana, classe 1995 e al secolo Sara Mattei, è convolata a nozze in gran segreto sabato 5 settembre con il produttore musicale Alessandro Donadei. Nessuna anticipazione o indizio, solo un post sul suo profilo Instagram e alcune stories. Una cerimonia intima, svoltasi in presenza dei familiari e un gruppo ristretto di amici, in linea con le abitudini della cantante, che da sempre tiene la vita privata lontana dai riflettori, nonostante la sua fama. Sotto il post celebrativo del grande giorno sono arrivati, tra i commenti dei fan, anche gli auguri di alcuni colleghi tra cui Elisa e Malika Ayane.
Dalla proposta al "Sì"
Le nozze rappresentano il culmine di una storia d'amore che dura da diversi anni. Donadei aveva chiesto la mano della cantante il 28 aprile 2025, durante la festa organizzata per i trent'anni di lei: davanti a parenti e amici, tra cui il fratello di lei, Davide Mattei, in arte Thasup, le ha fatto la proposta, regalando un momento commovente a tutti i presenti.
Chi è Alessandro Donadei e com'è nato l'amore con Mara Sattei
Alessandro Donadei (in arte Dona) è un musicista e produttore discografico italiano. Nato a Bari nel 1990, ha studiato chitarra fin da bambino per poi laurearsi in chitarra jazz al Saint Louis College of Music di Roma. Nel corso della sua carriera ha lavorato principalmente dietro le quinte del panorama musicale italiano, collaborando come producer, turnista o fonico con vari artisti tra cui Ditonellapiaga, Gio Sada, Davide Shorty e Ainè. Ha inoltre dato vita al progetto di musica elettronica "Concerto" (insieme a Whitemary) e al progetto solista Oh!Miguel. L'amore con Mara Sattei è nato sul lavoro: lui l'accompagnava come chitarrista durante un tour. A farsi avanti è stata lei: da lì in poi sono diventati inseparabili. Proprio a lui e alla loro storia d'amore la cantante ha dedicato il brano "Le cose che non sai di me", presentato al Festival di Sanremo 2026.