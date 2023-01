13 gennaio 2023 10:04

Lisa Marie Presley, l'ultima apparizione ai Golden Globe 2023

Lisa Marie Presley è morta a 54 anni. Solo due giorni prima aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes 2023 a Los Angeles insieme alla mamma Priscilla e applaudito Austin Butler, che ha vinto la statuetta per il miglior attore protagonista per la sua interpretazione della leggenda del Rock in "Elvis", il biopic di Baz Luhrmann.