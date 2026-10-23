Per completare l'acconciatura, Katy Perry ha scelto di lasciare i capelli corvini sciolti sulle spalle, con onde morbide e un effetto volutamente spettinato. Niente raccolti elaborati o pieghe impeccabili: questa volta la popstar ha puntato su uno styling dall'aria più disinvolta, che ricorda quello delle rockstar dei primi anni Duemila. Il risultato è un'immagine più grintosa, lontana dalle acconciature sofisticate che spesso accompagnano le sue uscite sul red carpet. Non è chiaro, però, se la nuova frangetta sia un taglio definitivo oppure una soluzione temporanea scelta per l'occasione.