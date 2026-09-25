© Getty | Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
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© Getty | Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
© Getty | Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
L’attore e la compagna hanno posato insieme alla première di "Heart of the Beast": lui elegantissimo in nero, lei in abito verde trasparente
Brad Pitt e Ines de Ramon sempre più complici sul red carpet. L'attore e la compagna hanno sfilato insieme al Festival del Cinema di San Sebastián, dove Pitt ha presentato il nuovo film "Heart of the Beast". Davanti ai fotografi i due sono apparsi sorridenti e affiatati, tra sguardi, mani sui fianchi e piccoli gesti d'affetto. Nessuna effusione plateale, ma una vicinanza che emerge chiaramente dalle immagini della serata.
Per il red carpet Brad Pitt, 62 anni, ha scelto un completo nero a tre pezzi, abbinato a camicia bianca e cravatta scura. A completare il look gli occhiali dalle lenti leggermente colorate. Ines de Ramon, 33 anni, ha invece puntato sul verde, con un lungo abito caratterizzato da ricami floreali e trasparenze, sottilissime spalline e scollatura profonda. Capelli raccolti in maniera morbida e trucco luminoso hanno completato il look.
A catturare l'attenzione, però, è stata soprattutto la loro complicità. Pitt ha più volte stretto la compagna alla vita mentre posavano davanti ai fotografi. In altri scatti i due si guardano negli occhi e sorridono, apparentemente incuranti della folla e dei flash intorno a loro.
La relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon è diventata pubblica nel novembre 2022, quando furono fotografati insieme nel backstage di un concerto di Bono a Los Angeles. Secondo la stampa americana, però, si frequentavano già da alcuni mesi.
Dopo un lungo periodo vissuto lontano dai riflettori, nel luglio 2024 sono arrivati insieme al circuito di Silverstone, in Inghilterra. Pochi mesi più tardi hanno fatto il loro debutto ufficiale sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia.
Da allora le apparizioni pubbliche sono diventate più frequenti. E a San Sebastián, a circa quattro anni dall'inizio della loro storia, Pitt e de Ramon sembrano ormai perfettamente a loro agio anche davanti agli obiettivi: abbracciati, sorridenti e soprattutto sempre alla ricerca dello sguardo dell'altro.
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore