1 di 4
© Getty |  Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
© Getty |  Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián
© Getty |  Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián

© Getty |  Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián

© Getty |  Brad Pitt e Ines de Ramon innamorati sul red carpet a San Sebastián

Complicità sotto i flash

Brad Pitt e Ines de Ramon tra sguardi e tenerezze sul red carpet a San Sebastián

L’attore e la compagna hanno posato insieme alla première di "Heart of the Beast": lui elegantissimo in nero, lei in abito verde trasparente

25 Set 2026 - 13:23
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Brad Pitt e Ines de Ramon sempre più complici sul red carpet. L'attore e la compagna hanno sfilato insieme al Festival del Cinema di San Sebastián, dove Pitt ha presentato il nuovo film "Heart of the Beast". Davanti ai fotografi i due sono apparsi sorridenti e affiatati, tra sguardi, mani sui fianchi e piccoli gesti d'affetto. Nessuna effusione plateale, ma una vicinanza che emerge chiaramente dalle immagini della serata.

Google Preferred Site

Brad Pitt e Ines de Ramon, i look a San Sebastián

 Per il red carpet Brad Pitt, 62 anni, ha scelto un completo nero a tre pezzi, abbinato a camicia bianca e cravatta scura. A completare il look gli occhiali dalle lenti leggermente colorate. Ines de Ramon, 33 anni, ha invece puntato sul verde, con un lungo abito caratterizzato da ricami floreali e trasparenze, sottilissime spalline e scollatura profonda. Capelli raccolti in maniera morbida e trucco luminoso hanno completato il look.

Leggi anche
Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

Brad Pitt e Ines de Ramon, lo scatto su Instagram ufficilizza l'amore: la coppia alle nozze di Taylor Swift

I figli di Brad Pitt Zahara e Maddox cambiano cognome: l'annuncio sui giornali

A catturare l'attenzione, però, è stata soprattutto la loro complicità. Pitt ha più volte stretto la compagna alla vita mentre posavano davanti ai fotografi. In altri scatti i due si guardano negli occhi e sorridono, apparentemente incuranti della folla e dei flash intorno a loro.

Una storia iniziata nel 2022

 La relazione tra Brad Pitt e Ines de Ramon è diventata pubblica nel novembre 2022, quando furono fotografati insieme nel backstage di un concerto di Bono a Los Angeles. Secondo la stampa americana, però, si frequentavano già da alcuni mesi.

Leggi anche

Vivienne Pitt-Jolie segue i fratelli: anche lei vuole rinunciare al cognome del padre

Vivienne Pitt-Jolie segue i fratelli: anche lei vuole rinunciare al cognome del padre

Dopo un lungo periodo vissuto lontano dai riflettori, nel luglio 2024 sono arrivati insieme al circuito di Silverstone, in Inghilterra. Pochi mesi più tardi hanno fatto il loro debutto ufficiale sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Da allora le apparizioni pubbliche sono diventate più frequenti. E a San Sebastián, a circa quattro anni dall'inizio della loro storia, Pitt e de Ramon sembrano ormai perfettamente a loro agio anche davanti agli obiettivi: abbracciati, sorridenti e soprattutto sempre alla ricerca dello sguardo dell'altro.

Brad Pitt e Ines de Ramon, le foto che ufficializzano l'amore

1 di 10
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore
© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

© Laurie Zanoletti via Instagram | Brad Pitt e Ines de Ramon ufficializzano l'amore

Ti potrebbe interessare

videovideo
brad pitt
ines de ramon

Sullo stesso tema