Brad Pitt e Ines de Ramon sempre più complici sul red carpet. L'attore e la compagna hanno sfilato insieme al Festival del Cinema di San Sebastián, dove Pitt ha presentato il nuovo film "Heart of the Beast". Davanti ai fotografi i due sono apparsi sorridenti e affiatati, tra sguardi, mani sui fianchi e piccoli gesti d'affetto. Nessuna effusione plateale, ma una vicinanza che emerge chiaramente dalle immagini della serata.