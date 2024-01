Foto hard di Taylor Swift, X blocca le ricerche

Il messaggio che appare nella barra di ricerca di X se si digita il nome della popstar è questo: "Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare". La piattaforma di social media, ex Twitter, ha bloccato le ricerche relative a Taylor Swift dopo che false immagini di nudo della cantante, create dall'intelligenza artificiale, sono apparse online. Le foto false di Taylor Swift hanno invaso il web, sollevando preoccupazioni negli Stati Uniti sull'uso di queste immagini e video in un anno cruciale: quello delle elezioni presidenziali americane.

Tgcom24

Le immagini a luci rosse di Taylor Swift, generate grazie all’intelligenza artificiale, sono state viste milioni di volte in tutto il mondo. Le cosiddette "deepfakes", appunto le creazioni digitali che alterano immagini, video e audio, sono fonte di preoccupazione per la loro capacità di ingannare e confondere il pubblico. Come riporta Cbs News, sono un fenomeno emergente che sfida le norme e le leggi vigenti negli Stati Uniti. L’attacco alla cantante è particolarmente grave.

Taylor Swift ha dominato la scena musicale nel 2023 con il suo tour "Eras", che ha registrato il sold out in tutto il mondo. I suoi fan hanno acquistato in massa i suoi prodotti ufficiali e hanno seguito con entusiasmo il film del suo tour, che ha incassato cifre record al cinema. Swift è anche diventata una miliardaria del settore musicale, grazie al suo talento e alla sua fedeltà verso i suoi fan.