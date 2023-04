I Foo Fighters si lasciano dietro un anno di rabbia e dolore con un album a sorpresa

La band di Dave Grohl ha annunciato la pubblicazione di "But Here We Are" per il 2 giugno, e intanto lancia subito il brano "Rescued"

E' stata infatti annuncia la pubblicazione per il 2 giugno di " But Here We Are ". Una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno vissuto nell'ultimo anno, una testimonianza del potere curativo della musica, dell'amicizia e della famiglia. Coraggioso, tormentato e decisamente autentico, "But Here We Are” si apre con il singolo appena pubblicato, e da venerdì 21 aprile in radio, " Rescued ".

Per i Foo Fighters è stato un anno di sconvolgenti perdite, introspezione personale e ricordi agrodolci. Dopo l'improvvisa morte di Taylor Hawkins, avvenuta il 25 marzo dell'anno scorso, il gruppo si è trovato di fronte al dover capire quale fosse il suo futuro. Sono serviti mesi per assorbire il dolore di quanto avvenuto, ma poi è apparso chiaro che il modo migliore per dare un senso al tutto era trasformarlo in musica. Ecco quindi 10 nuove canzoni che affrontano una vasta gamma di emozioni, dalla rabbia e dal dolore, alla serenità e all'accettazione, con una miriade di punti intermedi.

Prodotto da Greg Kurstin e Foo Fighters, "But Here We Are" è insieme l'undicesimo album dei Foo Fighters e il primo capitolo della nuova vita della band. Incanalando dal punto di vista del sound l'ingenuità del debutto dei Foo Fighters nel 1995, reso più consapevole da decenni di maturità e profondità, "But Here We Are" ha il suono di una band di fratelli che trovano rifugio nella musica che li ha fatti incontrare 28 anni fa, un processo che è stato così terapeutico perché legato al proseguire della vita.