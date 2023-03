Dave Grohl cucina per centinaia di senzatetto: per 24 ore sotto un forte temporale

E' successo qualche giorno fa quando il frontman dei Foo Fighters si è presentato al Trebek Center di Hope of the Valley Mission a Northridge, California, con un gigantesco grill e un camion pieno di carne e cibo di altro genere. Il musicista, come si legge nella didascalia del post condiviso dalla stessa associazione, che da anni si mette a disposizione delle persone meno fortunate che abitano nell'immensa zona della città californiana, è rimasto al lavoro sotto un tendone, mentre fuori pioveva a dirotto, per oltre 24 ore sfamando circa 500 senzatetto.

"Il ragazzo ha speso migliaia di dollari", si legge nella didascalia, che mostra alcuni scatti che immortalano Grohl al lavoro: "E lui è lì da solo nella nostra piccola area di preparazione del cibo, tagliando via il grasso dalla carne, assicurandosi che ogni pezzo sia perfetto. Quindi è stato lì fuori da mercoledì scorso a giovedì. Mentre pioveva a dirotto e l'area era allagata...".

Non contento dopo aver cucinato per tutta la notte senza sosta il musicista è rimasto a pulire tutto a fondo prima di andarsene: "Niente social, niente pubblicità. Dave Grohl - Leggenda dentro e fuori dal palco".



Secondo quanto riferisce anche TMZ Grohl ha sostenuto per intero i costi dell'operazione ed è rimasto sveglio tutta la notte, riposando ogni tanto nel parcheggio mentre la carne veniva affumicata. Sempre secondo quanto riportato il magazine l'iniziativa di Dave ha contribuito a sfamare circa 450 ospiti e 50 membri dello staff.

Sul suo profilo social il ceo dell'associazione Hope of the Valley Rescue Mission, Rowan Vansleve, ha condiviso un video scrivendo "Dave Grohl. My Hero" e ha poi aggiunto “Non solo ci ha augurato buona fortuna, ma ha cucinato per centinaia di persone che vivono nei nostri rifugi nel mezzo di una delle peggiori tempeste. Solo amore e rispetto per Dave”.

La carriera Fondati nel 1994 a Seattle dall'ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl, i Foo Fighters hanno rappresentato una delle realtà rock più solide degli ultimi trent'anni, con un seguito tanto largo quanto fedele. Grohl ha firmato decine delle canzoni simbolo di un’epoca. Polistrumentista, produttore e attore, è considerato uno dei batteristi rock più apprezzati per il suo modo di suonare preciso e potente. Ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti mondiali. Non ha mai studiato formalmente con un insegnante bensì imparando dall'ascolto dei sui dischi preferiti o suonando con i gruppi in sala prove. Ha sempre dato molta importanza al feeling e questo gli ha sempre conferito un grande carisma.

Dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994, Grohl si fermò per un po' ma poi decise di realizzare un nuovo progetto musicale che darà vita ai Foo Fighters, sua attuale band.

Nel marzo 2022 con un post condiviso sui social il gruppo ha annunciato la morte del loro batterista Taylor Hawkins.