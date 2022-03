I Foo Fighters cancellano il tour: "Ci prendiamo tempo per superare il dolore della perdita di nostro fratello Taylor"

"È con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour dopo la terribile perdita del nostro fratello Taylor Hawkins.

Siamo dispiaciuti e rattristati come voi dal fatto che non ci vedremo come previsto". Con un post condiviso sui social la band di Dave Grohl annuncia che non si esibirà, come previsto, sui palchi programmati a partire dal primo maggio: "Ci prendiamo questo tempo, per piangere, per superare il dolore, per stare vicini ai nostri cari e per apprezzare i ricordi e la musica che abbiamo fatto insieme".