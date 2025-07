I Foo Fighters arruolano il batterista Ilan Rubin per sostituire Josh Freese

In un insolito colpo di scena, Freese sostituirà quindi Rubin come batterista per l'imminente tour nordamericano "Peel It Back" dei Nine Inch Nails, come confermato da Variety. Freese è diventato batterista fisso dei Nine Inch Nails nel 2005 ed è rimasto con il gruppo fino al 2008. Inizialmente Rubin avrebbe dovuto prendere parte al tour "Peel It Back", ma secondo quanto riferito dall'Hollywood Reporter, avrebbe informato il frontman Trent Reznor di aver accettato un lavoro con un'altra band.