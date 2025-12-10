I Flaming Lips tornano in Italia con i loro viaggi visionari

I Flaming Lips nascono a Oklahoma City nel 1983, in un garage pieno di amplificatori, idee sgangherate e sogni che sembravano troppo grandi per una città così piccola. Wayne Coyne, allora giovane commesso in una catena di fast food, non avrebbe mai immaginato che quella sua intuizione sonora fatta di rumore, poesia e colori sarebbe diventata una delle avventure musicali più iconiche degli ultimi quarant’anni. All’inizio erano una band di alternative rock, sporco e irresistibile. Poi, lentamente, la loro musica ha preso a brillare, a dilatarsi, a trasformarsi in un mondo intero: una miscela unica di psichedelia, dolcezza cosmica, fragilità umana e teatralità visionaria. I Flaming Lips non hanno mai inseguito le mode ma le hanno sempre attraversate a modo loro, con innocenza e follia, con una devozione quasi mistica al potere dell’immaginazione.