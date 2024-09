Fitness Forever "A Vele Spiegate" con Calcutta

Il nuovo singolo segna il ritorno di Carlos Valderrama e del suo collettivo di straordinari musicisti, che hanno già tracciato una linea indelebile nella scena musicale italiana con il precedente album "Tonight", capace di rievocare con successo il nuovo sound napoletano. In "Tonight", infatti, è presente la traccia "Andrè", una suite disco/funk/balearic in quattro movimenti cantata in napoletano; che ha anticipato la gigantesca ondata di Neapolitan Funk che ha monopolizzato le playlist e i dancefloor degli ultimi anni.