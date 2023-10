Dopo aver annunciato a maggio 2023 il tour nei palazzetti andato sold out in pochissimi giorni, il 20 ottobre è uscito il disco che suonerà in concerto tra novembre e dicembre assieme ad altre perle del suo repertorio. L’attesa è ormai terminata. Lenzuola con la copertina di "Relax" sventolano da uno dei palazzi che si affacciano sulla Darsena in una performance sospesa che gioca sull’immaginario dell’album e del tour e che colorerà i Navigli per tutto il fine settimana

Chi è Calcutta

Il suo disco “Mainstream” uscito nel 2015 ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni, conquistando il doppio disco di platino. Un successo testimoniato anche dal triplo platino raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming. A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene con “Orgasmo” una nuova canzone che ha confermato la sua vena creativa raggiungendo il disco di platino. A inizio febbraio è stata la volta di “Pesto” (doppio platino) che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola “Evergreen” (platino) ed è anticipato dal terzo singolo “Paracetamolo” (doppio platino). L’estate 2018 ha segnato il suo ritorno sui palcoscenici con l’affascinante appuntamento in due location diametralmente opposte, ma ugualmente e diversamente evocative: lo Stadio Francioni di Latina (21 luglio), lo stadio della sua città, e l’Arena di Verona (6 agosto). Un abbraccio di oltre 30 mila persone tra Latina e il sold out di Verona. Il live all’Arena di Verona è diventato anche un film concerto proiettato in oltre 150 cinema su tutto il territorio nazionale: “Calcutta Tutti in Piedi. Il 2019 si è aperto con il tour tutto esaurito nei principali palasport italiani. A fine maggio del 2019 Calcutta ha pubblicato due singoli inediti, "Due Punti" e "Sorriso (Milano Dateo)”. Calcutta in questi anni ha intensificato la sua attività di autore già emersa negli anni precedenti. Tra gli ultimi il brano "Mare di Guai" di Ariete, presentato al Festival di Sanremo 2023. Inoltre, ha collaborato con Marracash nel suo brano "Laura ad honorem" contenuta nell’album "Noi, loro, gli altri".