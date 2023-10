Si intitola "Relax" il nuovo disco di Calcutta che uscirà venerdì 20 ottobre.

L'ultima apparizione del cantautore risale al 2018, ma in questi cinque anni di silenzio Calcutta ha comunque lasciato qua e là le sue tracce nel mondo della musica italiana con diverse collaborazioni in qualità di autore e alcune partecipazioni speciali. Il 30 novembre prenderà poi il via il tour nei palasport già completamente sold out.