"Essere sbagliati è bello": i Finley e Nina Zilli insieme per una hit estiva che profuma di anni 60

I Finley sono tornati e per l'estate hanno realizzato un duetto inedito dal sapore anni 60: "Quello sbagliato" è il nuovo singolo del gruppo che vede la collaborazione di Nina Zilli. Una canzone fresca e divertente sul sentirsi fuori posto, ma di come alla fine questa inadeguatezza non sia poi così male. "Veniamo al mondo senza un manuale di istruzioni che ci dica come si fa a vivere e a portare avanti una relazione - raccontano i Finley - questa è una canzone romanticamente scorretta che parla di difetti e di come finiamo per innamorarci anche di quelli".