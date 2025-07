Il Summer Jamboree compie 25 anni e festeggia a ritmo di rock'n'roll

Triplica per i 25 anni del Summer Jamboree l’appuntamento con i Dance Show, tra i momenti più amati del Festival con uno show mozzafiato che unisce tecnica e spettacolarità, acrobazie, improvvisazione e complicità. Quest’anno saranno domenica 3 e venerdì 8 agosto e una Special Teachers dance jam on the Dance Floor sabato 9 agosto. Non solo, martedì 5 agosto 2025 torna per il terzo anno consecutivo, grazie al successo crescente di partecipanti e di pubblico, il Summer Jamboree Hera dance contest nella pista di Piazza Garibaldi: una gara di ballo per coppie (leader e follower), a iscrizione gratuita, dove tutti gli stili di ballo swing sono ammessi.