Al via Gaeta Jazz Festival 2025 con Kassa Overall e Populous

Come da tradizione, il 13 luglio si inizia prestissimo con il concerto all’alba, sulla terrazza di fronte al mare della Batteria La Favorit. Per questa occasione si esibirà in piano solo Alessandro Lanzoni, un artista che domina la scena jazzistica italiana di nuovissima generazione. A riscaldare l’ambiente dell’ultima serata ci penserà invece Sinnerman, progetto artistico romano che dal 2016 a oggi si è trasformato da duo a quintetto. Le loro live session sono un incendiario mix di nu jazz, afrobeat, cumbia, house e hip hop. Esplosiva, la chiusura del festival, affidata alle sapienti mani di Bassolino che salirà sul palco con la sua band di otto elementi per far risuonare in tutta Gaeta la sua particolare interpretazione gramsciana del neapolitan funk e dei brani dell’album "Città Futura".