I protagonisti Paul Kalkbrenner torna a Decibel Open Air per la terza volta: l’artista tedesco tra i più importanti nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto “Berlin Calling” e relativa colonna sonora, al suo live davanti alla Porta di Brandenburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino (oltre 500mila spettatori) e a tantissimo altro ancora.

Resident a Ibiza e a Las Vegas, questa estate i Meduza sono tornati gli artisti italiani più ascoltati in assoluto su Spotify, con quasi 22 milioni di ascoltatori mensili, superando in questa specifica classifica i Måneskin. La loro ascesa planetaria è iniziata nel 2019 con il brano “Piece Of Your Heart”: da allora una hit dopo l’altra, accompagnata dai set nei festival musicali più importanti al mondo. Il loro ultimo successo? Si intitola “Phone”, uscito lo scorso luglio con il featuring di Sam Tompkins & Em Beihold.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance. Intanto ha totalizzato 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro.

Lo scorso anno il suo album "Sirio" è stato il più venduto in Italia, ed è rimasto al primo posto FIMI/Gfk per 21 settimane, totalizzando oltre 1 miliardo di stream: concluso trionfalmente il 2022, Lazza ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi con il secondo posto di "Cenere" al Festival di Sanremo, per poi proseguire con il suo tour nei palasport e all'Arena di Verona (tutte le date sold out); il tour estivo, Ouvertour Summer 2023 si concluderà a settembre proprio al Decibel Open Air.

La line up

Sabato 9 settembre

Boris Brejcha, Moderat (live), Nina Kraviz, Camelphat, Meduza, Dov’è Liana, Speaking Minds, Peter|Feela (Jäger stage); Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Trym, Luca Agnelli, Indira Paganotto, Mrphn, Mattia Trani (live), Cora Kerj (Resonance stage); WhoMadeWho, Folamour, Brina Knauss, Pôngo (live), Klaus (live), Fivep, Paco S Less (Zamna stage)

Domenica 10 settembre

Amelie Lens, Salmo, Paul Kalkbrenner, Lazza, Deborah De Luca, Olympe, Malandra Jr, DOA Dj Team (Jäger stage); Dyen, Anfisa Letyago, Charlie Sparks, Klangkuenstler, Adiel, Daria Kolosova, Raven, Sara Mozzillo (Resonance stage); Jamie Jones B2B Loco Dice, Ilario Alicante, Amémé, Marco Faraone, Honeyluv, Earthlife, The Florentian Cabaret (Social Music City stage)