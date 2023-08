Mantova Summer Festival riparte con Gianni Morandi e i Coma Cose

Mantova Summer Festival torna con la seconda parte dopo il successo di luglio con i concerti di Sting, Baustelle, One Republic, Fabri Fibra e Sigur Ros che in un post su Instagram hanno scritto: "In assoluto la città più bella del mondo in cui siamo stati".

In cinque giorni sono arrivati in città ventitremila spettatori dall’Italia e dal mondo. Il Festival conferma anche per il 2023 la sua doppia anima: a luglio concerti dei grandi della musica italiana e internazionale in Piazza Sordello e, a partire da fine agosto, si riprende con una dimensione intima ed esclusiva all’Esedra di Palazzo Te.