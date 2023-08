Dreamland Festival tra musica e natura con Rose Villain, Salmo e Afrojack

Grande punto di forza del festival, oltre alla proposta artistica, è sicuramente il luogo in cui si svolge: Lanzada in provincia di Sondrio, nello scenario unico della Valmalenco tra boschi, montagne e piccoli laghi.

Gli organizzatori sin dal 2017 hanno visto tutto il potenziale della musica, potente occasione di promozione turistica per uno dei territori più belli del nostro Paese. La risposta del pubblico, ogni edizione sempre più numeroso, li ha spinti ad andare avanti e a selezionare anche per il 2023 una line-up con grandi artisti italiani e internazionali, con uniche date italiane.

Sul palco del Dreamland Festival si alterneranno i grandi nomi della scena elettronica e urban per vivere due giorni di live esplosivi nel paesaggio unico della Valmalenco. Si comincia venerdì 8 settembre con Rose Villain, Salmo, Marten Horger, Afrojack e Topic.

Sabato 9 settembre saranno on stage Grimix, Miles, Marc Benjamin, Goodboys, Gabry Ponte, Morten e Don Diablo in esclusiva italiana. Il festival avrà come presentatore la voce ufficiale di Tomorrowland, MC Stretch e come radio partner Discoradio. Nel rispetto della natura, tutte le aree (stage, food, bar, trucchi, merchandising) sono plastic free e non verrà utilizzata plastica monouso ma compostabile.