Festa del Cinema di Roma al via: donne alla regia, musica e tanti italiani

L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è il fulcro dell'evento, con i suoi spazi di proiezione e il red carpet. Per l'inaugurazione sarà presentato il film di apertura della "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi , primo film del Concorso. Oltre a quello della Cortellesi, "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre con Alba Rohrwacher e Filippo Timi, "Holiday" di Edoardo Gabriellini sono i tre film italiani in corsa per la vittoria.

Sul red carpet, assieme alla regista e interprete, ci saranno il cast del film formato da Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centorame, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela, Federico Tocci, Priscilla Micol Marino, Mariachiara Orti, Silvia Salvatori, Mattia Baldo, Gianmarco Filippini e Lele Vannoli. Dopo tante sceneggiature (tra le quali "Gli ultimi saranno ultimi", "Come un gatto in tangenziale", "Ma cosa ci dice il cervello"), Paola Cortellesi esordisce nella regia cinematografica con una storia scritta insieme a Giulia Calenda e Furio Andreotti e ambientata nella Roma popolare della seconda metà degli anni 40, in bianco e nero, memore del nostro cinema di quegli anni.

Film da non perdere Film da non perdere tantissimi titoli a cominciare da Il ragazzo e l'airone del maestro indiscusso dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki per proseguire con la Palma d'oro a Cannes "Anatomia di una caduta" di Justine Triet con Sandra Huller protagonista anche di "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer (Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes 2023), "La Passion de Dodin Bouffant" di Trân Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel (anche questo premiato a Cannes), "Firebrand" di Karim Aïnouz con Jude Law e Alicia Vikander, "La chimera" di Alice Rohrwacher con Josh O'Connor protagonista, "Orlando", ma biographie politique di Paul B. Preciado (tre premi a Berlino) che porterà sul red carpet una manifestazione di transgender di varie associazioni italiane. Tra gli italiani ancora da segnalare: "Jeff Koons. Un ritratto privato" di Pappi Corsicato; "Gli immortali" di Anne-Riitta Ciccone, "À la recherce "di Giulio Base e "Misericordia" di Emma Dante. Ci saranno poi all'Auditorium "Volare", l'opera prima di Margherita Buy e quella di Michele Riondino, "Palazzina Laf", "Nuovo Olimpo" di Ferzan Ozpetek e "Cento domeniche" di Antonio Albanese alla sua quinta regia.

Tra i documentari da segnalare "Mur", esordio alla regia di Kasja Smutniak (racconto delle migrazioni al confine tra Polonia e Bielorussia), "Roma, santa e dannata", un viaggio nella notte romana in cui Roberto D'Agostino racconta all'amico Marco Giusti, ripresi da Daniele Ciprì, perché Roma è unica e infernale e capace di tutto; "Unfitting", corto d'esordio di Giovanna Mezzogiorno con Carolina Crescentini attrice vessata; "Enigma Rol" di Anselma Dell'Olio su Gustavo Rol, sensitivo torinese amico e consulente di tanti cineasti italiani.

Anche tanta musica alla Festa del Cinema di Roma: Troviamo il docu "Io, noi e Gaber" di Riccardo Milani; "Maria Callas Lettere e memorie - Monica racconta Maria" di Tom Volf ovvero il tour internazionale, dal novembre 2019 al gennaio 2023, dello spettacolo teatrale Maria Callas interpretato da Monica Bellucci; "Zucchero - Sugar Fornaciari" di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, documentario sul recente tour mondiale sold out del cantante attraverso le capitali europee, il Nord America, l'Oceania. Nella sezione Freestyle c'è poi "Fela, il mio dio vivente" di Daniele Vicari che ha elaborato i materiali sul musicista nigeriano Fela Kuti e, tra i restauri c'è "Ciao Ní!" di Paolo Poeti, thriller musicale del 1979 su e con Renato Zero.