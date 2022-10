24 ottobre 2022 10:43

Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori sul red carpet

Il film "January" di Viesturs Kairišs ha vinto il premio come miglior film (collezionando in totale ben tre riconoscimenti) alla Festa del Cinema di Roma, giunta alla 17esima edizione. La giuria composta da Marjane Satrapi, Louis Garrel, Juho Kuosmanen, Pietro Marcello e Gabrielle Tana ha assegnato il Gran Premio della Giuria a "Jeong-Sun" di Jeong Ji-hye, il premio per la miglior regia sempre a "January", il premio per la migliore attrice "Premio "Monica Vitti" è andato a Kim Kum-Soon per "Jeong-sun", quello per miglior attore, "Premio Vittorio Gassman" al protagonista di "January" Karlis Arnolds Avots.



Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Andrea Baagney per "Ramona". È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale della Giuria all'attrice Lilith Grasmug per la sua performance in "Foudre". Una giuria presieduta da Carlo Verdone e composta dall'attrice Marisa Paredes e dall'autrice e attrice Teresa Mannino ha assegnato il Premio 'Ugo Tognazzi' alla Miglior commedia, al film "What's love got to do with it?" di Shekhar Kapur. È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale Miglior Commedia - Premio 'Ugo Tognazzi' al film "Ramona" di Andrea Bagney. A "Causeway" di Lila Neugebauer è andato il premio come migliore opera prima di BNL BNP Paribas.