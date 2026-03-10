Venezia, via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale
Il sovrintendente Nicola Colabianchi: "Una scelta con valore di investimento sul futuro"
© Ansa
"Il Consiglio d'indirizzo del Teatro La Fenice, riunitosi con il presidente Luigi Brugnaro, ha espresso approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l'accurata relazione del Sovrintendente Nicola Colabianchi. L'impegno di Beatrice Venezi avrà inizio dal prossimo mese di ottobre": lo rende noto la Fondazione lirica.
Colabianchi: "Una scelta con valore di investimento sul futuro"
La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice è "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età". Lo osserva il sovrintendente Nicola Colabianchi, nella relazione rivolta al Consiglio di indirizzo, che ha ratificato la scelta. La decisione di affidare un incarico "di tale rilievo a un'esponente di una nuova generazione - si legge nella relazione - rappresenta un atto di fiducia nella capacità di costruire continuità e percorsi nel medio e lungo periodo, assicurando al Teatro una prospettiva di sviluppo e di rinnovamento".
Tra gli elementi che hanno poi portato a questa decisione, vi è anche "una coerenza artistica e progettuale di natura strettamente musicale. Beatrice Venezi - scrive Colabianchi - possiede una formazione direttoriale solida, fondata su una conoscenza approfondita della partitura e su un metodo di lavoro orientato all'analisi strutturale del testo musicale, alla chiarezza dell'articolazione formale e al controllo dell'equilibrio timbrico orchestrale". Un profilo che "si colloca pienamente nella tradizione direttoriale italiana ed europea".
Rivolgendosi ai consiglieri, Colabianchi spiega infatti di volerli mettere a conoscenza "in modo ufficiale e minuzioso delle ragioni, del contesto e degli obiettivi" che hanno portato alla scelta di Beatrice Venezi, "affinché sulla stessa - scrive - possiate esprimere un parere di approvazione o di dissenso, di cui sarà mia cura tenere conto".