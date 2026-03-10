Venezia, via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale

La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale della Fenice è "una scelta che assume consapevolmente anche il valore di un investimento sul futuro, non ultimo in ragione della sua giovane età". Lo osserva il sovrintendente Nicola Colabianchi, nella relazione rivolta al Consiglio di indirizzo, che ha ratificato la scelta. La decisione di affidare un incarico "di tale rilievo a un'esponente di una nuova generazione - si legge nella relazione - rappresenta un atto di fiducia nella capacità di costruire continuità e percorsi nel medio e lungo periodo, assicurando al Teatro una prospettiva di sviluppo e di rinnovamento".