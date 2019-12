Fedez: "Sono a rischio sclerosi multipla"

Non è un momento facile per Fedez . A Milano è imputato per lesioni dopo una lite con un vicino di casa e, dopo le polemiche con Tiziano Ferro, il rapper fa una confessione shock che riguarda la sua salute. "E' successo un evento importante, difficile. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa , che è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla ", racconta.

"E' una piccola cicatrice bianca - prosegue - Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata".



Il rapper spiega che la terribile scoperta gli ha fatto capire le priorità: "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie", conclude nell'intervista alla trasmissione "La Confessione".



