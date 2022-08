Fedez parla della sua vita alimentare dopo il tumore: "Non posso più fare il pazzerello col cibo"

Mentre si gode gli ultimi giorni a Ibiza insieme alla famiglia e agli amici, Fedez si è preso del tempo per parlare sui social con i suoi follower.

Tra le varie domande che gli sono state poste non potevano mancare quelle sulla malattia che l'ha colpito mesi fa. Il rapper non si è tirato indietro e ha risposto alle curiosità senza problemi, in particolare per quanto riguarda la sua alimentazione dopo l'intervento per il tumore al pancreas .