Fedez, ecco il singolo dedicato al piccolo Leone: "Prima di ogni cosa"

Sempre sui social, in un scatto successivo, è lo stesso Leone a "suonare" i tasti del pianoforte. "Per te vita mia", scrive Fedez, che non nasconde come la sua vita sia stata stravolta dalla nascita del suo primo figlio: "Da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia", aveva scritto qualche giorno fa il rapper per annunciare l'uscita della canzone. Dichiarazione d'amore per Leone ma anche e soprattutto bilancio di una vita giunta al suo traguardo più importante: "E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova Prima di ogni cosa, Prima di ogni cosa. Un cinico spietato che non si è mai adattato che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu. Tutto si è fermato Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato". Il videoclip ufficiale, diretto da Darren Craig, noto per aver firmato i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Afrojack e molti altri, cattura alcuni istanti più intimi della vita famigliare di Fedez, che osserva da lontano la sua quotidianità lontano dai riflettori, circondato dall’amore e dall’affetto di Leone e Chiara. Con “Prima di ogni cosa” Fedez esprime tutto il suo amore per il figlio Leone che crescendo e vivendo le prime esperienze della vita, gli insegna a essere padre per la prima volta e a rinunciare al lato più disincantato che lo ha caratterizzato negli anni precedenti. Leone apre quindi la porta a una nuova vita a Federico che si impegna a esserci sempre al suo fianco e a prendersi cura di lui, prima di qualsiasi altra cosa. Il brano è prodotto da Michele Canova, anticipa il nuovo attesissimo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando e arriva dopo l’annuncio del tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

Ecco il testo:



Cerca un po’ di te

nei testi di De Andrè

ci saranno lividi di cui andare fiero

altri meno

Ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino

che chiamerai papà

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me

che vedo te

Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Un cinico spietato che non si è mai adattato

che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato

Poi sei arrivato tu

Tutto si è fermato

Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è anche la prima volta per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa