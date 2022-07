Federico Rossi in ospedale, incidente in wakeboard: "Ho tre costole rotte ma poteva andarmi peggio"

Il cantante ha raccontato ai fan l'accaduto sul suo profilo Instagram, postando una foto in cui appare con un collare cervicale mentre è steso su una barella e il video in cui si schianta contro una pedana in acqua. "Eh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ha scritto ironicamente a commento.

Il cantante, ex del duo Benji e Fede, ha poi aggiunto delle storie mostrandosi dal letto d'ospedale. "Grazie a tutti per i bei messaggi” ha scritto ringraziando i fan per l’affetto. “Poteva andarmi molto peggio" ha aggiunto svelando poi le sue condizioni: "Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto".

Fede ha debuttato da solista solo nell’aprile 2021 con il singolo "Pesche" dedicato all’allora fidanzata Paola Di Benedetto, a cui è seguita la collaborazione con Annalisa in "Movimento Lento" e con Ana Mena in "Sol y Mar". A fine giugno è arrivato in radio e sulle piattaforme musicali il suo nuovo singolo dal titolo "Le Mans".