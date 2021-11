Federico Rossi e Ana Mena: "Eccoci nostalgici e delicati, abbiamo ancora tanti lati da svelare"

Anche se si conoscono dal 2016, la collaborazione è nata questa estate, in modo naturale. Federico Rossi e Ana Mena si sono trovati vis a vis e hanno composto " Sol Y Mar ". Un brano "diverso" e "nostalgico". Un nuovo inizio peri due artisti che dopo le hit estive vogliono raccontarsi in un modo più "intimo". A Tgcom24 confessano: "Abbiamo ancora molto da raccontare di noi, molto da dire e dimostrare".

Federico, Ana: perché questa scelta di fare uscire il singolo a fine ottobre e non questa estate?

Perché no? Non ci consideriamo cantanti estivi. Anzi. Abbiamo molto da raccontare di noi, molto da dire e dimostrare.

Come è nata questa collaborazione?

Ci siamo conosciuti nel 2016 in Spagna e siamo sempre rimasti in contatto. C'è sempre stata stima, siamo molto simili sotto diversi aspetti e ci siamo ripromessi di fare una canzone insieme. Questa estate ci siamo rivisti ed è nata 'Sol Y Mar', una canzone dal sapore un po' nostalgico.

Insieme avete girato il video a Madrid...

Ana Mena: un video speciale che trasmette il messaggio che volevamo lanciare, delicato ed elegante.

A proposito di messaggi, la canzone parla di rapporti impossibili, che momento è per voi?

Federico: un momento un po' impossibile (ride, ndr). Abbiamo vibrazioni simili in molti aspetti. E' nato tutto in modo naturale, non ci siamo messi a tavolino, è una sorta di flusso di coscienza. E' un brano diverso, con un altro metodo...

E' l'inizio di un nuovo percorso per te?

Sì, a tutti gli effetti. E comincerà in realtà con il nuovo album in cui farò vedere tutti i miei lati, per adesso ho dato solo un assaggio, con free style su basi pop, poi ci sarà un racconto più intimo.

Ana, dopo Fred De Palma e Rocco Hunt, nel frattempo sei stata anche a Sanremo con Riki, eccoti con un altro italiano (Federico Rossi, ndr), ci dobbiamo aspettare un brano o un album tutto in italiano?

Sto preparando un album con tante contaminazioni, non c'è ancora la data, ma credo che uscirà nel 2022. Sarà come per Federico un lavoro più intimo, cercherò di fare conoscere meglio Ana Mena. Questa onda melanconica fa molto parte di me. Sto scrivendo con tantissimi amici, voglio che il pubblico italiano mi conosca meglio.

Ti aspettavi tutto questo successo in Italia?

No. Sono molto grata. L'Italia è diventata la mia seconda casa. Mi ha dato tanta allegria.

A te invece Federico piacerebbe sfondare in Spagna?

Non mi precludo niente. Andare all'estero è uno dei progetti ma ora mi sto concentrando sul nostro Paese.

Siete molto forti sui social, che usate per comunicare la vostra musica, avete mai pensato a un piano B come influencer?

Se dovessero capitare collaborazioni con delle aziende e brand che sono affini al nostro pensiero ben venga, ma la nostra priorità è la musica, e sui social ci mostriamo per quello che siamo.

Sono stati due anni durissimi per la musica, soprattutto per i live, come vi state preparando al grande ritorno?

Scrivendo tanto, con studio, studio e studio. Ci sono stati dei momenti come quelli all'Arena di Verona che ci hanno trasmesso tanta energia positiva. Sarebbe bello tornare presto alla normalità.