Annalisa e Federico Rossi inaugurano l'estate con il loro "Movimento Lento" caldo e sensuale

Nel 2017 Annalisa aveva già collaborato con Benji e Fede per la hit estiva "Tutto per una ragione" e dopo lo scioglimento del duo è tornata a cantare con Federico. "E' un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont (duo italiano di disc jockey ndr.) ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono", ha dichiarato Nali.

Anche Federico è soddisfatto di aver potuto lavorare di nuovo con Annalisa: "C'è un grande rispetto tra noi. Dopo cinque anni dalla 'Tutto per una ragione', ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme. Entrambi siamo cambiati e abbiamo un’attitudine diversa, ma la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. ‘Movimento Lento’ per me è l’ultimo ballo prima che la notte finisca, l’ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con la spensieratezza di chi guarda avanti e con la consapevolezza di essersi divertiti".

