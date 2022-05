"Fast and Furious 10", via alle riprese a Roma: ciak con Jason Momoa

Le riprese del decimo capitolo di "Fast and Furious" si sono spostate a Roma. Il primo protagonista a essere intercettato tra le vie della Capitale è stato la new entry nel cast Jason Momoa , per alcune scene in cui sfreccia in sella a uno moto con canottiera nera, giacca pitonata e pantaloni da biker. Grande attesa anche per vedere all'opera Vin Diesel alias Dominic Toretto , già arrivato nella Città Eterna. Nei prossimi giorni poi il set della produzione hollywoodiana si sposterà a Genzano, ai Castelli Romani.

"Fast and Furious 10 sarà il film più costoso della saga, e vede al timone

Louis Leterrier

("Now You See Me", "The Transporter" che ha sostituito Justin Lin pochi giorni dopo l'inizio delle riprese (si vocifera per divergenze artistiche con Vin Diesel).

Michelle Rodriguez

John Cena e Charlize Theron

, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster,torneranno in questo nuovo capitolo. Tra le new entry oltre a Jason Momoa, ci sarà anche Brie Larson, star di "Captain Marvel", e Daniela Melchior, vista in "The Suicide Squad".