Una supereroina per Dom Toretto: Brie Larson nel cast di "Fast and Furious 10"

E proprio una supereroina è la new entry nella famiglia allargata della saga cult: Brie Larson , l'attrice interprete di "Captain Marvel" . "Vedi questo angelo poggiato sulla spalla e ti dici 'ma è Captain Marvel!' Chiaramente c'è affetto e allegria in questa immagine, ma ciò che non vedete nella foto è il personaggio che verrà presentato in Fast 10", ha scritto Vin Diesel annunciandolo sui social e condividendo uno scatto sorridente a due.

"Non avete idea di quanto sarà fantastica e senza tempo nella mitologia della saga. Oltre alla sua bellezza, alla sua intelligenza, al suo Oscar... questo animo così profondo aggiungerà qualcosa che non vi sareste aspettati, ma che avete desiderato", ha spiegato Vin Diesel. Mentre l'attrice su Twitter ha scritto: "Entusiasta non rende nemmeno l'idea di come mi sento nell'entrare a far parte della famiglia Fast. Grazie per avermi accolta con così tanta gentilezza ed entusiasmo. Non vedo l'ora di parlarne di più (quando potrò)".

La notizia del casting di Brie Larson è l'ultima sorpresa in ordine di tempo per questo episodio finale della saga di "Fast and Furious", atteso nelle sale a maggio 2023 con la regia di Justin Lin. Nel decimo capito ci sarà

Jason Momoa

nella parte del villain e secondo le ultime voci, anche Mark Wahlberg potrebbe far parte del cast oltre a Daniela Melchior ("The Suicide Squad"), che è in trattative.



TI POTREBBE INTERESSARE: