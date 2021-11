Fabio Rovazzi torna al cinema: con Lillo, Mastronardi e De Rossi protagonista nel film "Con chi viaggi"

Ufficio stampa

Fabio Rovazzi torna nel mondo del cinema: sarà infatti il protagonista del film "Con chi viaggi", insieme a Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Chiacchiere, risate e colpi di scena per il poliedrico artista, che si cimenta per la prima volta nel ruolo principale in una commedia on the road dalle sfumature noir e che offre uno sguardo attento su relazioni umane inattese. La regia è affidata al celebre duo YouNuts!, formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.