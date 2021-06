Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti lanciano il tormentone “La mia felicità”

Instagram

"Dopo due anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica", Fabio Rovazzi ha annunciato di scendere in campo per la sfida al tormentone estivo con il brano "La Mia Felicita", che lo vede in coppia con Eros Ramazzotti. Il nuovo singolo uscirà il 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.