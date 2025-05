Con la sua solita ironia tagliente e una produzione che ti entra in testa al primo ascolto, Rovazzi mette in musica i malesseri sentimentali della Gen Z e non solo. Una radiografia delle dinamiche relazionali, servita con dissacrante leggerezza.

Alcuni giorni fa sui suoi canali social Rovazzi aveva già spoilerato, con protagonista del video Paola Iezzi, che il brano— spoiler nello spoiler — parla di tutti noi: red flag, love bombing, orbiting, casi umani e relazioni che sembrano uscite da un meme. Il pubblico è già in fibrillazione, e le prime reazioni al reel lanciato parlano chiaro: è arrivato il pezzo che canteremo tutti quest’estate.