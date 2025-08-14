Fabio Concato: "Ho un tumore, mi sto curando e sono molto tranquillo"

Fabio Concato ha un tumore. È stato lo stesso cantautore a dare la notizia con un post sui suoi canali social dopo che a giugno aveva interrotto all'improvviso la sua attività live. "Cari amici, desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti di fine giugno a causa di un tumore - ha scritto il cantautore milanese 72enne - Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio".