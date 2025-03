Eugenio in Via Di Gioia: "Nella musica contano anche le piccole cose"

È una situazione veramente paradossale. Noi siamo consapevoli del fatto che quelli che vivono di musica sono una percentuale piccolissima rispetto a tutti i musicisti, ma quelli che apparentemente sono arrivati, nel senso che devono essere prima in classifica, che vanno in tv, in radio, eccetera, sono una percentuale ancora più piccola ed è veramente un millesimo forse di tutto il resto. E quindi la verità è che si vuole far passare che si è felici solo se si raggiungono quei risultati lì, mentre la normalità sarebbe fatta di fallimenti. La narrazione deve essere totalmente ribaltata! Altrimenti si creano dei scompensi a livello mentale, a livello di ansie, di aspettative. Noi per fortuna, avendo avuto un percorso molto lento, partendo da locali piccolini via via sempre più grandi, non temiamo questi scompensi, questi saliscendi, eccetera. Però ci rendiamo conto che veramente gli artisti sono sottoposti a delle pressioni molto pericolose.