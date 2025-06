Al via "Estate al Castello": Chiello, Benjamin Clementine, Stefano Bollani per la 13esima edizione

Diverse le collaborazioni come quelle con i teatri cittadini (Carcano, Franco Parenti, Manifatture Milanesi, Compagnia Corrado D'Elia, Tam Danza e Spazio Tertulliano Ets) che allungano nell'estate la loro programmazione, ma anche con l'Orchestra Sinfonica di Milano e l'Orchestra Verdi del Conservatorio. Il Festival della Bellezza è presente con 4 spettacoli. Sancito anche un gemellaggio culturale tra Milano e Sanremo nel segno del jazz, attraverso un progetto, ideato dal Maestro Enrico Intra, che porterà sul palco la giovane Frida Magoni Bollani. Sarà presente anche una rassegna cinematografica, realizzata da Cineteca Milano in collaborazione con il Comune di Milano e con il sostegno di Fondazione AEM, che coinvolgerà anche la Cineteca di Bologna e il festival Il Cinema Ritrovato. Un focus speciale sarà dedicato ai capolavori ambientati o girati a Milano e ai film iconici ambientati in castelli, oltre a diverse minirassegne (come Film extraterrestri, Sogni in 35mm, Grandi colonne sonore, I grandi maestri). La chiusura sarà affidata a una proiezione speciale de “Il monello” di Chaplin, in una inedita edizione con sottotitoli in latino.