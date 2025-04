Stefano Bollani presenta "Jazz at Berlin Philarmonic XV"

Suggestiva registrazione dal vivo quella realizzata da Stefano Bollani e Iiro Rantala "Jazz at Berlin Philarmonic XV", pubblicata dalla prestigiosa etichetta discografica Act. I due musicisti si sono incontrati l’1 febbraio 2023 sul palco della Philharmonie di Berlino, per celebrare la comune passione per l’Opera italiana. Il nuovo lavoro discografico nato da quel fortunato incontro tra due musicisti di grande spessore, oltre a far arrivare all’ascoltatore tutta l’atmosfera del concerto, lascia trasparire la complicità tra Bollani e Rantala, che riesce a colpire e sorprendere il pubblico.