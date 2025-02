La storia dell'incontro di Fabi Silvestri Gazzè diventa un docufilm

I tre musicisti presentano il progetto, raccontando sul profilo social: "Qual è stato il primo passo? E chi lo sa. Forse il primo suono che ci ha fatto spalancare gli occhi, o la prima musica ascoltata o magari il primo ditino curioso posato sui tasti di un pianoforte. E il secondo? Il primo pezzo imparato, magari o il primo inventato. E il terzo passo? Il quarto? Il quinto? Quale passo ci ha portato a entrare tutti nello stesso locale in un vicoletto romano a condividere note e sogni? Quale ci ha spinto a separarci e quale ci ha fatto incontrare di nuovo? Quanti passi ci sono voluti per calcare un giorno il palco del più italiano dei festival e quanti altri sono serviti a percorrere con uno zainetto in spalla le strade dell’Africa più profonda? Difficile contarli. E forse inutile. L’unica certezza è che ce li siamo goduti tutti, dal primo all’ultimo. Uno alla volta. Fino a quando abbiamo deciso di fermarci un attimo a guardarci indietro, e abbiamo scoperto che c’erano altri 50.000 passi a seguirci. Tutti insieme per un’unica sera, nel posto più magico che potevamo scegliere sotto il cielo della nostra stessa città. Questo piccolo e prezioso film è il racconto di quella serata irripetibile e di tutti i passi che ci sono voluti per arrivare fin lì. Per questo poteva chiamarsi solo così: Un passo alla volta".