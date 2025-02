Eredità di Lando Buzzanca, la compagna Francesca Lavacca indagata per circonvenzione di incapace

Ora la 54enne è imputata per circonvenzione di incapace e nel capo di imputazione si legge che "abusando dello stato di deficienza psichica lo induceva a contrarre matrimonio, ben consapevole delle sue condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione, atto in forza del quale diveniva erede a seguito del decesso avvenuto il 18 dicembre 2022". Per insinuarsi nell'asse ereditario, infatti, non è necessario che le nozze siano state contratte ma bastano le pubblicazioni. L'udienza preliminare tenutasi il 6 febbraio davanti al gup del Tribunale della Capitale Anna Maria Gavoni è stata rinviata a maggio per consentire ai figli di Buzzanca di costituirsi parte civile nel procedimento "in qualità di eredi".