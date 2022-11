Lando Buzzanca caduto dalla carrozzina e ricoverato in ospedale

A dare notizia di quel che è capitato all’attore 87enne, ricoverato da tempo in una Risa, è il figlio Massimiliano Buzzanca che ai microfoni di “Pomeriggio 5” ha spiegato: “È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo”.

Il racconto del figlio

Il figlio di Lando Buzzanca, Massimiliano Buzzanca ha raccontato l’incidente occorso al padre che è ricoverato da alcuni mesi in una Rsa: “Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso. È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione… – ha spiegato cercando di rassicurare i fan - Non ci sono traumi o altro di invasivo. Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel weekend. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie”.



Soffre di una malattia neurodegenerativa

Lando Buzzanca soffre da tempo di una malattia neurodegenerativa che l’ha costretto al ricovero, ma ad agosto l’attore aveva lanciato un appello per tornare a casa lamentando di aver perso trenta chili. Ora l’incidente non fa che aggravare la sua situazione. “Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi, sta meglio – commenta il figlio Massimiliano - purtroppo questo incidente non ci voleva. C’è comunque una possibilità che papà possa tornare a casa da me ma ci sono delle condizioni”.