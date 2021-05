Lando Buzzanca ricoverato da un mese, la compagna rivela: "Non so più nulla di lui"

Lando Buzzanca è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma da un mese dopo una caduta in casa che gli ha provocato un trauma cranico. La compagna Francesca Della Valle, con cui è legato da cinque anni, lamenta di non avere più avuto sue notizie. "Non ho notizie dal 21 aprile, non devo essere informata su nulla. Non so quali siano le sue attuali condizioni di salute. Sto facendo la guerra, ma c'è un muro attorno a questa vicenda", si sfoga a Fanpage.

"L’incidente domestico si è verificato il giorno dopo il vaccino, il 21 aprile. Era contento di farlo, perché per lui era un grido di libertà. Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico. Ci tengo a evidenziare che il malore è stato causato dal fatto che fosse debilitato da un punto di vista psicofisico, non dal vaccino", ha raccontato Francesca a Fanpage. Era stata la donna di servizio a scoprire l'incidente e a chiamare l'ambulanza. "Ora io sono isolata da Lando. Non so cosa succede, cosa farà. L'amministratore di sostegno ha chiaramente detto che non mi farà sapere nulla".

La donna lamenta: "L'amministratore di sostegno ha vietato all'ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando. Perché l'amministratore di sostegno interviene in una storia d'amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d'aiuto. Io ormai non dormo la notte".

Su Corriere Massimiliano Buzzanca ha dato la sua versione dei fatti, sostenendo che l'allontanamento sia legato all'emergenza Covid e alle condizioni di salute del padre: "Con i parenti più stretti siamo andati al Santo Spirito ma, per ovvi motivi di Covid e per le precarie condizioni del ricoverato, siamo stati tutti allontanati. Volevo lasciare a papà il cellulare, ma il medico di turno mi ha quasi rimproverato: come potevo pensare di lasciargli il telefonino, nello stato confusionale in cui si trovava?". Il figlio poi se l'è presa con la compagna che ha parlato della vicenda: "Papà ha bisogno di stare tranquillo, rilassato e avremmo voluto mantenere un po' di privacy sull’accaduto. Invece la signora Francesca ha reso pubblico un fatto molto privato e di questo, forse, se ne occuperà la magistratura".

Secondo Massimiliano l'allontanamento di Francesca non è legato alla volontà dei figli: "Casco dalle nuvole, Francesca ha potuto vedere papà dalla 'finestrella' della sua stanza: di più non si può fare date le sue condizioni. Mi dispiace per questa sua eccessiva reazione, non c’era bisogno di sollevare tanto clamore e poteva telefonare a noi per avere notizie".

Buzzanca è rimasto vedovo nel 2010 dopo la morte della moglie Lucia Peralta. Nel 2016 l'annuncio del legame con Francesca della Valle, più giovane dell'attore di 42 anni. Successivamente si era parlato anche di matrimonio all'orizzonte per i due.



Intanto dopo l'ischemia occorsa all'attore del 2014 che gli aveva provocato afasia (incapacità di esprimersi a parole o di comprendere il significato), i figli Massimiliano e Mario avevano scelto di affiancare al padre un amministratore di sostegno per gestire i beni di famiglia. Nel 2019 lo stesso Buzzanca aveva criticato questa scelta e a DiPiù aveva rivelato: "Vogliono farmi passare per rimbambito, vogliono vendere la mia casa bellissima e vogliono mettermi qualcuno accanto che gestisca i miei soldi e i miei beni. Non merito di finire così".