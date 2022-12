Enzo Salvi, il dolore per la morte di suo papà: "Senza di te non so se ce la farò"

Lutto per Enzo Salvi, il popolare attore comico.

E' morto improvvisamente all'età di 86 anni suo padre Antonio, conosciuto da tutti come Tony. "Ciao papà mio. Te ne sei andato all'improvviso, senza di te non so se ce la farò" ha scritto in un post social Enzo Salvi, accompagnando il messaggio con una foto che lo ritrae insieme al padre.