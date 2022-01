Enrico Ruggeri, ecco il nuovo singolo "La rivoluzione": il manifesto di una generazione

Fresco vincitore del Premio Tenco per la prolifica carriera artistica, a distanza di un anno dall’ultimo singolo “L'America (Canzone per Chico Forti)”, Enrico Ruggeri torna con un nuovo brano. Si intitola "La rivoluzione" e anticipa l’omonimo album di inediti, in uscita nel 2022, sul quale il cantautore sta lavorando da ormai due anni. Un disco che si preannuncia ricco di riflessioni e suggestioni esaltate dal suo inconfondibile timbro vocale.

Il singolo "La Rivoluzione" vuole essere il manifesto di una generazione che è il risultato delle esperienze che ha vissuto, delle storie d’amore consumate, dei libri letti, delle preghiere pronunciate senza sapere a chi rivolgerle. Una generazione che ha combattuto ma che non ha mai vinto veramente.

In oltre 40 anni di carriera Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo romanzo è "Un gioco da ragazzi"), conduttore televisivo e radiofonico ed è il Presidente della Nazionale Cantanti.

Inoltre ha da poco aperto il canale TikTok dove ripercorre la storia del rock, dei suoi personaggi e delle grandi opere, condensando in pochi minuti le lezioni tenute al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel periodo in cui ha avuto una Cattedra.

Enrico Ruggeri tornerà poi in concerto con "La rivoluzione - il tour". Queste le prime date:

2 aprile al Teatro San Domenico di CREMA

9 aprile al Teatro Nazionale di MILANO

21 aprile al Teatro Ambasciatori di CATANIA

26 aprile al Teatro Olimpico di ROMA

