Enrico Ruggeri mette la storia di Chico Forti in una canzone: ecco "L'America"

E' in radio e sui servizi di streaming " L'America (canzone per Chico Forti) ", il nuovo singolo di Enrico Ruggeri, dedicato alla vicenda del velista e produttore tv incarcerato negli Stati Uniti nel 2000 e condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente. Ruggeri ha presentato il video del brano in anteprima a "Quarta Repubblica" di Nicola Porro, su Rete 4.

Il 23 dicembre 2020 è stata accolta l’istanza che permetterebbe a Chico Forti di tornare in Italia, ma attualmente è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida. Proprio questi ultimi sviluppi hanno spinto il cantautore milanese a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote.

Grazie allo zio Ruggeri ha conosciuto altre persone straordinarie che si sono dedicate a questa vicenda come il fumettista Chiod (Massimo Chiodelli) e il documentarista Thomas Salme. Insieme hanno realizzato il video del nuovo brano che si avvale delle illustrazioni tratte dal libro “Una dannata commedia” di Massimo “Chiod” Chiodelli. Fotografia e montaggio di Thomas Salme. Ruggeri al momento è anche nelle librerie con il suo ultimo romanzo "Un gioco da ragazzi” (La Nave di Teseo), un'intensa storia di famiglia in cui racconta la nostra meglio gioventù che scopre i suoi lati più oscuri, tra politica, musica, amori furiosi e una passione che non si spegne fino all’ultima pagina.

