Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
SVELATE LE DATE

Emma scalda i motori per gli eventi negli Ippodromi annunciando il tour nei Festival

La cantante ha svelato le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo "Live tour 2026"

18 Dic 2025 - 17:09
© Piersilvio Bis

© Piersilvio Bis

Dopo l'annuncio dei due concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo "Live tour 2026". Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell'artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco il suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale. I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.

Leggi anche

"L'amore non mi basta" di Emma torna in cima alle classifiche

Grave lutto per Emma: è morto nonno Leandro

A partire dal 2 luglio al 9 settembre, il tour toccherà Roma, Brescia, Cervere (Cn), La Spezia, Riccione, Mirano (Ve), Pisa, Genova, Palermo, Catania, Ancona, Pescara, Follonica, Milano.

© Bogdan Plakov

© Bogdan Plakov

Dopo l'uscita del suo ultimo singolo "Brutta Storia", che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con ottimi risultati: a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano "L'amore non mi basta" è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell'ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75mila creazioni su TikTok. 

Le date del tour 2026 di Emma

02 luglio - ROMA - Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)

04 luglio - BRESCIA - Brescia Summer Music

10 luglio - CERVERE (CN) - Anima Festival 

11 luglio - LA SPEZIA - La Spezia Estate Festival

15 luglio - RICCIONE - Riccione Music City

16 luglio - MIRANO (VE) - Mirano Summer Festival

18 luglio - PISA - Pisa Summer Knights

19 luglio - GENOVA - Altraonda Festival

24 luglio - PALERMO - Dream Pop Fest 

25 luglio - CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest 

01 agosto - ANCONA - Piazza Cavour

02 agosto - PESCARA - Zoo Music Fest

04 agosto - FOLLONICA (GR) - Follonica Summer Nights

09 settembre - MILANO - Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

emma
musica

Sullo stesso tema