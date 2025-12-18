Emma scalda i motori per gli eventi negli Ippodromi annunciando il tour nei Festival

Dopo l'annuncio dei due concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo "Live tour 2026". Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell'artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco il suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale. I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.