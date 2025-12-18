Emma scalda i motori per gli eventi negli Ippodromi annunciando il tour nei Festival

La cantante ha svelato le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo "Live tour 2026"
© Piersilvio Bis
Dopo l'annuncio dei due concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo "Live tour 2026". Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell'artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco il suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale. I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.
A partire dal 2 luglio al 9 settembre, il tour toccherà Roma, Brescia, Cervere (Cn), La Spezia, Riccione, Mirano (Ve), Pisa, Genova, Palermo, Catania, Ancona, Pescara, Follonica, Milano.
© Bogdan Plakov
Dopo l'uscita del suo ultimo singolo "Brutta Storia", che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con ottimi risultati: a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano "L'amore non mi basta" è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell'ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75mila creazioni su TikTok.
02 luglio - ROMA - Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)
04 luglio - BRESCIA - Brescia Summer Music
10 luglio - CERVERE (CN) - Anima Festival
11 luglio - LA SPEZIA - La Spezia Estate Festival
15 luglio - RICCIONE - Riccione Music City
16 luglio - MIRANO (VE) - Mirano Summer Festival
18 luglio - PISA - Pisa Summer Knights
19 luglio - GENOVA - Altraonda Festival
24 luglio - PALERMO - Dream Pop Fest
25 luglio - CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest
01 agosto - ANCONA - Piazza Cavour
02 agosto - PESCARA - Zoo Music Fest
04 agosto - FOLLONICA (GR) - Follonica Summer Nights
09 settembre - MILANO - Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)