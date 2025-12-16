"L'amore non mi basta" di Emma torna in cima alle classifiche

Il brano, uscito nel 2013, è diventato virale grazie ai social e ha accumulato 120 milioni di stream
© Ufficio stampa
"L'amore non mi basta" di Emma è tornata a farsi sentire in Italia dopo 12 anni, diventando la più ascoltata su Spotify. Rilasciata nel 2013, questa traccia ha riconquistato l'attenzione del pubblico grazie ai social media, accumulando 120 milioni di stream, di cui 12 milioni solo nell'ultimo mese. Per la prima volta, il brano è entrato nella Top 50 di Spotify Italia, posizionandosi al primo posto. Emma diventa così la terza artista italiana solista nell'ultimo decennio a raggiungere questo importante traguardo.
Il brano, terzo singolo dall'album "Schiena", è stato scritto da Daniele Magro ed è certificato disco di platino. Incredibilmente, dodici anni dopo la sua pubblicazione, ha riottenuto visibilità e successi, anche grazie a oltre 75mila creazioni su TikTok. Qui, la canzone è stata utilizzata come colonna sonora di momenti iconici del calcio, trovando un posto nell'immaginario collettivo dei tifosi.
Dopo il recente successo, Emma ha lanciato il suo ultimo singolo, "Brutta Storia," a ottobre, prodotto da Juli e accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Ha anche annunciato due concerti speciali a Roma e Milano: il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma come parte di Rock in Roma e il 9 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, parte del Milano Summer Festival. Questi eventi segnano un'importante fase della sua carriera, portando sul palco la sua grinta e un nuovo sound, offrendo ai fan un'opportunità imperdibile di vivere l'intensità di Emma in una veste inedita.