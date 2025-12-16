"L'amore non mi basta" di Emma torna in cima alle classifiche

Dopo il recente successo, Emma ha lanciato il suo ultimo singolo, "Brutta Storia," a ottobre, prodotto da Juli e accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Ha anche annunciato due concerti speciali a Roma e Milano: il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma come parte di Rock in Roma e il 9 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, parte del Milano Summer Festival. Questi eventi segnano un'importante fase della sua carriera, portando sul palco la sua grinta e un nuovo sound, offrendo ai fan un'opportunità imperdibile di vivere l'intensità di Emma in una veste inedita.