Giorgia è la donna dell’anno per Billboard Women in Music

Billboard Women in Music avvia la sua seconda edizione a Milano, un anno dopo il debutto italiano che aveva posto l’attenzione sul contributo delle donne alla scena musicale e culturale. L'appuntamento è il 25, 26 e 28 novembre presso gli spazi di Ufo Milano. Quest'anno, il premio Woman of the Year è stato assegnato a Giorgia. Una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, l'artista incarna un modello di creatività e rigore artistico, capace di parlare a generazioni diverse. La motivazione ufficiale di Billboard Italia recita: "Da trent'anni la voce di Giorgia è uno dei tratti distintivi della canzone italiana. Sempre indipendente, padrona del proprio destino, Giorgia è anche e soprattutto un esempio per tutte le donne del mondo dello spettacolo di come una carriera può rinnovarsi, rinascere e ripartire e questo 2025 è senza dubbio suo. Per questo Giorgia è la donna dell'anno di Billboard Women in Music".